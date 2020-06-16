В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия по детским выплатам

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:54:08+03:00

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В среду, 17 июня, в городе Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая будет посвящена выплатам на детей. На вопросы дозвонившихся с 10 утра до полудня в этот день будут отвечать специалисты регионального Пенсионного фонда. Позвонив по номеру телефона, указанному ниже, можно будет узнать в том числе, как правильно заполнить заявление, до какого срока и на что важно обращать внимание при его подаче.

- Большинство донских семей уже оформили заявления и получили выплаты, но остались вопросы у тех, кто еще не подал заявление, кому заявления не были одобрены или не зачислены средства, - рассказали там.

Напомним, семьи с детьми могут получить два вида выплат, обратившись с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд. Речь идет о ежемесячной выплате в размере пяти тысяч рублей с апреля по июнь текущего года. Она положена семьям с детьми до трех лет. Кроме того, семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет могут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

АЛЛО!

Звоните по номеру телефона: 8 (863) 306-10-94.

ИСТОЧНИК KP.RU