Один из игроков "СКА-Ростов" арендован в хабаровский клуб

16 Июнь 2020 2020-06-16T19:00:02+03:00

За свою новую команду Даниил Иванков будет играть как минимум до 1 июня 2021 года

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Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" арендовал игрока команды «СКА Ростов-на-Дону». Об этом сообщили в пресс-службе "армейцев".

Временно покинет ростовскую команду Даниил Иванков. За свой новый клуб спортсмен будет выступать как минимум до 1 июня 2021 года. Есть большая вероятность, что 20-летний футболист вернется в Ростов, так как у него продлен контракт с «армейцами».

Напомним, что Даниил Иванков провел 16 матчей в прошедшем сезоне. За этот период он стал автором четырех голов. Тренер «СКА Ростов» дал положительную характеристику Даниилу. По его словам , футболист отличился во время турнира на Кипре и сборов в Турции. Кроме того, 20-летним спортсменом интересуется тренер сборной России по футболу Михаил Галактионов.

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Армейцы допущена к участию в Первенстве России по футболу среди команд второго дивизиона и в Кубке России.

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ИСТОЧНИК KP.RU