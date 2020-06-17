2020-06-17T11:05:25+03:00
Общество

Парад Победы в Ростове-на-Дону 24 июня 2020: Впервые за много лет в строй встанут десантники

По Театральной площади пройдут голубые береты во время парада Победы 24 июня 2020 в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Командовать расчетами будут офицеры, имеющие немалый боевой опыт. Фото: Правительство РО.Командовать расчетами будут офицеры, имеющие немалый боевой опыт. Фото: Правительство РО.
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Парад Победы в Ростове-на-Дону 24 июня 2020: Впервые за много лет в строй встанут десантники. Известно, что по главной площади Ростова-на-Дону - Театральной, маршировать будут военнослужащие Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения. Гвардейцы представят Воздушно-десантные войска.

- Основной костяк парадных расчетов прославленного соединения составят военнослужащие танкового батальона, - рассказали в региональном правительстве. - Весь личный состав парадных расчетов Воздушно-десантных войск будет вооружен новейшими автоматами АК-12.

Известно, что в составе парадных расчетов гвардейцев «крылатой пехоты» - лучшие военнослужащие соединения, награжденные государственными и ведомственными наградами за выполнение задач по обеспечению безопасности страны.

Командовать десантниками будут офицеры, имеющие немалый боевой опыт.

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Известно, что 18 июня тренироваться участники будут на главной площади донской столицы Театральной с 18:00 до 00:00. А в резервный день 22 июня - с 21:00 до полуночи. В день проведения Парада Победы 24 июня не проехать там будет с 09:00 до 14:00. В это время общественный транспорт поедет по-другому. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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