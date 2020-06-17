Парад Победы в Ростове-на-Дону 24 июня 2020: Впервые за много лет в строй встанут десантники
Парад Победы в Ростове-на-Дону 24 июня 2020: Впервые за много лет в строй встанут десантники. Известно, что по главной площади Ростова-на-Дону - Театральной, маршировать будут военнослужащие Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения. Гвардейцы представят Воздушно-десантные войска.
- Основной костяк парадных расчетов прославленного соединения составят военнослужащие танкового батальона, - рассказали в региональном правительстве. - Весь личный состав парадных расчетов Воздушно-десантных войск будет вооружен новейшими автоматами АК-12.
Известно, что в составе парадных расчетов гвардейцев «крылатой пехоты» - лучшие военнослужащие соединения, награжденные государственными и ведомственными наградами за выполнение задач по обеспечению безопасности страны.
Командовать десантниками будут офицеры, имеющие немалый боевой опыт.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове-на-Дону изменили время репетиций парада
Известно, что 18 июня тренироваться участники будут на главной площади донской столицы Театральной с 18:00 до 00:00. А в резервный день 22 июня - с 21:00 до полуночи. В день проведения Парада Победы 24 июня не проехать там будет с 09:00 до 14:00. В это время общественный транспорт поедет по-другому. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU