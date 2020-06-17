2020-06-17T11:47:17+03:00
Общество

Десантники пройдут строем во время парада Победы в Ростове-на-Дону

Они были отмечены особыми наградами за службу Родине
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Военные пройдут по Театральной площадиВоенные пройдут по Театральной площади
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В среду, 24 июня, во время торжественного парада в строю пройдут военнослужащие Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения. Об это сообщает правительство Ростовской области.

Во время торжественного шествия, организованного в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, гвардейцы представят Воздушно-десантные войска.

Костяк парадных расчетов прославленного соединения составят военнослужащие танкового батальона. Во время парада весь личный состав парадных расчетов Воздушно-десантных войск будет вооружен новейшими автоматами АК-12.

Во время презентации гвардейцев «крылатой пехоты» по театральной площади пройдут лучшие военнослужащие соединения, награжденные государственными и ведомственными наградами за выполнение важнейших задач по обеспечению безопасности России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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