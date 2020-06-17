Успех ФК "Ростов" - точный расчет Валерия Карпина

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:19:52+03:00

Главный тренер кардинально изменил тактику игры и создал атакующий футбол, который отлично подошел команде и вывел ее в лидеры.

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Футбольные эксперты всегда пытаются найти объяснения тем или иным достижениям и провалам. Одним из таких в последнее время стал феномен клуба "Ростов", который показывает высочайший уровень игры по меркам РПЛ. С приходом нового тренера - Валерия Карпина многое изменилось. Он пересмотрел тактику самой игры, сделав из оборонительной команды, атакующую.

Еще год назад тренер затеял большой перестройку: схема 4-3-3 вместо 5-3-2. Результат не заставил себя долго ждать: теперь наступление - это главный козырь команды.

На сайте клуба со ссылкой на большой материал "Матч-ТВ" опубликовали интересную статистику. Эксперты выяснили, что основной мозговой центр, где создаются моменты, - это трио Норманн, Еременко и Попов. Они занимают позиции полузащитников, в центре поля. Очень часто игроки перемещаются ближе к воротам соперника и проявляют атакующие качества, дополняя друг друга. Глубже всех играет Норманн, а Еременко и Попов располагаются ближе к атаке.

Норманн, Еременко, Попов. Фото: фк "Ростов"

Каждый из низ результативен по своему. Попов хорошо показывает себя в дриблинге: 23 обводки. Он также сделал 405 передачи в финальной трети поля. Еременко в свою очередь лидер в тройке по передачам под удар - 41. Норманн лучший в Ростове по доставкам мяча в финальную треть поля - 242. Он также лучший из опорников лиги по ударам.

Эксперты считают, что "Ростов" выступают очень успешно. С учетом летнего переход на новую философию команда Карпина показывает сверх результаты. В прошлом сезоне в это же время у «Ростова» было 32 очка, а сейчас 38. Главное отличие — возросла атакующая производительность: на 20 забитых мячей больше (39 и 19). Это именно то, ради чего тренер затевал изменения.

Ростов действительно стал больше пропускать - 34 против 14 год назад. Однако это нормальный процесс, когда полностью меняется тактика игры.

ИСТОЧНИК KP.RU