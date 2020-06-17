2020-06-17T13:19:52+03:00
Спорт

Успех ФК "Ростов" - точный расчет Валерия Карпина

Главный тренер кардинально изменил тактику игры и создал атакующий футбол, который отлично подошел команде и вывел ее в лидеры.
Дадаян Давид
Поделиться:
Игроки ФК "Ростов". Фото: сайт фк "Ростов"Игроки ФК "Ростов". Фото: сайт фк "Ростов"
Изменить размер текста:

Футбольные эксперты всегда пытаются найти объяснения тем или иным достижениям и провалам. Одним из таких в последнее время стал феномен клуба "Ростов", который показывает высочайший уровень игры по меркам РПЛ. С приходом нового тренера - Валерия Карпина многое изменилось. Он пересмотрел тактику самой игры, сделав из оборонительной команды, атакующую.

Еще год назад тренер затеял большой перестройку: схема 4-3-3 вместо 5-3-2. Результат не заставил себя долго ждать: теперь наступление - это главный козырь команды.

На сайте клуба со ссылкой на большой материал "Матч-ТВ" опубликовали интересную статистику. Эксперты выяснили, что основной мозговой центр, где создаются моменты, - это трио Норманн, Еременко и Попов. Они занимают позиции полузащитников, в центре поля. Очень часто игроки перемещаются ближе к воротам соперника и проявляют атакующие качества, дополняя друг друга. Глубже всех играет Норманн, а Еременко и Попов располагаются ближе к атаке.

Норманн, Еременко, Попов. Фото: фк "Ростов"

Норманн, Еременко, Попов. Фото: фк "Ростов"

Каждый из низ результативен по своему. Попов хорошо показывает себя в дриблинге: 23 обводки. Он также сделал 405 передачи в финальной трети поля. Еременко в свою очередь лидер в тройке по передачам под удар - 41. Норманн лучший в Ростове по доставкам мяча в финальную треть поля - 242. Он также лучший из опорников лиги по ударам.

Эксперты считают, что "Ростов" выступают очень успешно. С учетом летнего переход на новую философию команда Карпина показывает сверх результаты. В прошлом сезоне в это же время у «Ростова» было 32 очка, а сейчас 38. Главное отличие — возросла атакующая производительность: на 20 забитых мячей больше (39 и 19). Это именно то, ради чего тренер затевал изменения.

Ростов действительно стал больше пропускать - 34 против 14 год назад. Однако это нормальный процесс, когда полностью меняется тактика игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области 57 беременных женщин оказались заражены коронавирусом
Успех ФК "Ростов" - точный расчет Валерия Карпина
В небе над Ростовом пролетели военные самолеты
В Ростове-на-Дону танк повредил асфальт в центре города
Десантники пройдут строем во время парада Победы в Ростове-на-Дону
В Ростовской области планируют убрать три миллиона ранних зерновых
Число жертв коронавируса в Ростовской области достигло 72 человек
Парад Победы в Ростове-на-Дону 24 июня 2020: Впервые за много лет в строй встанут десантники
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная детскому отдыху
В ростовской исправительной колонии сняли карантин, введенный из-за коронавируса
В Ростовской области клещи покусали больше двух тысяч человек
Ростовчане за ночь угнали шесть автомобилей
В Ростовской области пропал 44-летний мужчина
Донские власти рассказали, кто может бесплатно пройти тест на коронавирус
Ростовская звезда Playboy рассказала о раздражающих факторах при знакомстве с мужчиной
Полина Диброва запланировала отметить день рождение на малой родине
В Ростове поймали вооруженного "розочкой" гостя с юга
В Ростовской области стали массово погибать пчелы
В Ростове приговор вынесли командиру казачьего конного взвода
Один из игроков "СКА-Ростов" арендован в хабаровский клуб
Житель Ростовской области может отправиться в тюрьму за убийство знакомой ножом
МЧС: крупный пожар в Ростовской области на площади 800 кв метров потушили
В Ростове-на-Дону изменили время репетиций парада
Житель Гуково украл у соседа ванну и телевизор
Незаконную микрофинансовую организацию в Ростовской области оштрафовали на 120 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия по детским выплатам
Чемпионка Юлия Ефимова показала потрясающие виды Гранд-Каньона