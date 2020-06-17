В Ростовской области 57 беременных женщин оказались заражены коронавирусом

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:21:32+03:00

Больше половины из них уже выписали из роддомов

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В среду, 17 июня, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирисной инфекции прошел брифинг министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской.

Про словам руководителя в донском регионе зарегистрировали более полсотни беременных женщин, которые больны коронавирусом.

- Всего в реестре беременных с COVID-19 - 57 человек, 27 пациенток уже родили и выписаны из роддомов, еще 30 женщин продолжают находиться под наблюдением, - рассказала Татьяна Быковская.

Напомним, в Ростовской области количество больных коронавирусом достигло 7799 человек. Медики смогли вылечить 3159 человек. Сейчас лечение в стационарах получает 753 пациента. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 37 человек. врачи не смогли спасти жизни 72 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU