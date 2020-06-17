Свыше 103,5 тысячи онлайн-мероприятий: В ЮФУ подвели первые итоги работы в дистанционном формате

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:24:05+03:00

Руководству вуза удалось за один день организовать образовательный процесс в удаленном формате для 20 тысяч студентов

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Из-за пандемии коронавируса Южный федеральный университет перешел на удаленный режим работы еще в середине марта. Однако всего за один день руководству вуза удалось организовать непрерывность обучения - для 20 тысяч студентов образовательный процесс перешел на удаленный формат, а все офлайн активности университета были переведены в онлайн-формат.

Всего же за это время здесь провели свыше 103,5 тысячи онлайн-мероприятий, в которых приняли участие больше 26 тысяч человек. Наиболее заметной из них стала неделя «Академической мобильности», когда университет стал площадкой для проведения различных образовательных лекций, семинаров, форумов, мастер-классов с участием студентов и преподавателей.

- Благодаря поддержке Microsoft нам удалось сохранить непрерывность всех бизнес-процессов университета, - поделился ИТ-директор ЮФУ Андрей Гридин. - Ежедневно на базе платформы Microsoft Teams мы проводим лекционные и практические занятия, мастер-классы, видеоконференции, собрания и тренинги, которые связаны не только с образовательными программами вуза, но и с его административно-управленческой, внеурочной и досуговой деятельностью. В вузе подсчитали, что почти за три месяца в облаке Teams ЮФУ было проведено около 100 тысяч собраний, отправлено более 1,1 миллиона сообщений, совершено более 86 тысяч групповых и 64 тысяч индивидуальных звонков.

В ЮФУ подчеркнули, что все запланированные мероприятия им удалось провести онлайн, причем на высоком уровне. Впереди - большая приемная кампания для абитуриентов-2020, которая стартует с 20 июня.