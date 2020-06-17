2020-06-17T15:55:31+03:00
Общество

Ростовским байкерам напомнили о шлемах и правилах

Врачи и полицейские провели совместную акцию
Иван ТИМОФЕЕВ
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С ростовскими мотоциклистами провели беседу сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Фото: Татьяна ЛысенкоС ростовскими мотоциклистами провели беседу сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Фото: Татьяна Лысенко
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Врачи скорой помощи ГБСМП Ростова-на-Дону и сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону во время декадника безопасности дорожного движения провели совместную акцию, направленную на профилактику ДТП и травматизма на ростовских дорогах с участием мотоциклов, мопедов, скутеров и велосипедов. И напомнили ростовским байкерам, какие меры необходимо соблюдать, чтобы сохранить свои жизни и здоровье.

Как сообщила старший государственный инспектор по пропаганде городского отдела ГИБДД, капитан полиции Галина Высоцкая, с начала этого года в Ростове было выявлено 340 водителей мотоциклов и скутеров, нарушивших Правила дорожного движения, произошло 12 аварий с мотоциклами, в которых один человек погиб и 13 серьезно пострадали. Четыре аварии случилось и с велосипедистами. В них пострадал один несовершеннолетний.

Лето в разгаре. И это любимая пора тех, кто предпочитает двухколесный транспорт. Чтобы печальные цифры статистики аварий с их участием не росли, врачи и госинспекторы провели беседы с мотоциклистами, остановленными на ростовских дорогах .

Старший врач подстанции скорой помощи № 3 ГБСМП Ростова-на-Дону Сергей Серегин и фельдшер бригады скорой помощи Елена Бесчетникова рассказали о том, как важно байкерам не пренебрегать элементарными мерами безопасности, и обязательно надевать защитные шлемы и щитки. Во время ДТП благодаря этому удастся минимизированы тяжкие последствия. Врачи и фельдшеры скорой помощи, пожалуй, как никто другой знают, какие страшные травмы получают разбившиеся мотоциклисты. И как приходится биться врачам за их жизни и выхаживать в реанимации и отделении травматологии. Летом, порой не проходит и недели, чтобы не поступил вызов на ДТП с участием мотоциклиста или мотороллера. В таких авариях больше всего травмируются руки, ноги, голова.

Инспекторы ГИБДД вручили байкерам и велосипедистами листовки, напоминающие о мерах безопасности. И призвали мотоциклистов строго соблюдать правила дорожного движения.

- Мой стаж езды на мотоцикле - более 30 лет. Правила стараюсь не нарушать. Но аварии случались. Большей частью по вине водителей автомобилей. Беседа с врачами скорой помощи и госавтоинспекторами, безусловно, была очень полезна. О правилах безопасности и о том, что бывает, если их не соблюдаешь, нужно постоянно напоминать молодым мотоциклистам, - Виталий Алдонов.

С ним был полностью согласен и другой ростовский байкер Евгений Коваленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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