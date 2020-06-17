2020-06-17T18:32:50+03:00
Происшествия

В Сочи 15-летняя школьница забеременела от своего родного брата

Девушка даже не подозревала о своем положении, пока не обратилась в больницу
Дадаян Давид
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Полицейские разбираются в обстоятельствах дела. Фото: УВД СОЧИПолицейские разбираются в обстоятельствах дела. Фото: УВД СОЧИ
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В соседнем Краснодарском крае 15-летняя девочка забеременела от своего старшего брата. Как выяснилось, родственники неоднократно вступали в половую связь по обоюдному согласию, однако о ребенке они даже не подозревали. Они живут в Имеретинской долине адлерского района. Об этом сообщили "КП-Кубань".

О своем положении девушка узнала в больнице, куда обратилась с жалобами на тошноту и плохое самочувствие. В ходе осмотра выяснилось, что она беременна со сроком уже около 6,5 месяца.

Врачи рассказала об всем полицейским. Прибывшим оперативникам восьмиклассница призналась, что беременна от 21-летнего родного брата, который, по ее словам, неоднократно вступал с ней в близость еще когда ей не было и 15-ти.

Полицию это обстоятельство, впрочем, не заставило отказаться от правовой оценки произошедшего.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Со старшего брата несовершеннолетней девушки взята подписка о невыезде», - пишет «КП»-Кубань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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