В Ростовской области с начала лета утонули трое

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:25:50+03:00

Сейчас купание на пляжах запрещено. Фото: Алексей Попков

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Жители донского региона проигнорировали запреты властей на купание в водоемах во время пандемии коронавруса. Как сообщили в городской мэрии, в водоемах Ростовской области за последний месяц утонули три человека.

Так, несмотря на запрет купания, на пляжах с наступлением жары многолюдно. Зачастую причиной трагедии становится грубое нарушение правил безопасного поведения на воде.

Спасатели провели рейд и обследованы места несанкционированного купания на берегу реки Дон, Голубого и Соленых озер, а также осмотрели прочие местах купания.

Людям, отдыхающим на берегу водоемов, выдали специальны памятки безопасности на водных объектах и предупреждении детского травматизма в период летних каникул. Жителей Ростовской области призвали соблюдать рекомендации, ведь они помогут спасти чью-то жизнь.

Напомним, властям пришлось изменить традиционную дату старта купального сезона с 1 июня на более поздний срок. Это связано с эпидемией коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU