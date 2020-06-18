2020-06-18T16:49:07+03:00
Общество

Анастасию Костенко заподозрили в желании сэкономить на детях

Молодая мама отправилась с детьми в Казань на поезде
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Анастасия Костенко с дочками. Фото: Instagram Анастасия КостенкоАнастасия Костенко с дочками. Фото: Instagram Анастасия Костенко
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25-летняя модель из Ростовской области Анастасия Костенко (Тарасова) решила переехать в Казань к супругу. Муж дончанки, Дмитрий Тарасов, сейчас выступает за местный ФК «Рубин».

Совсем недавно модель рассказала о поездке на поезде. Некоторые посчитали, что Анастасия умышленно решила сэкономить и поехала на поезде. Путешествие оказалось не из самых приятных, ведь модели пришлось спать с детьми на одной полке валетом.

Подписчики Анастасии высказывали мысль о том, что стоило выбрать самолет, ведь такая поездка заняла бы всего несколько часов и существенно облегчила бы жизнь молодой маме.

- Непонятная какая-то экономия, - высказывались люди.

Модель не стала ничего отвечать злопыхателям, но вскоре негативные комментарии исчезли. Анастасия не стала объяснять, по какой причине не захотела лететь с детьми на самолете. Известно, что малыши в возрасте Евы зачастую капризничают и рыдают на весь самолет, ведь у них закладывает ушки и справиться с этой напастью груднички не могут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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