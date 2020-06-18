2020-06-18T16:37:59+03:00
Общество

В Ростове прошло первое заседание по делу активистки Анастасии Шевченко

Женщине грозит реальный срок
Дадаян Давид
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Анастасию Шевченко задержали в начале прошлого года. Фото: соц. сети.Анастасию Шевченко задержали в начале прошлого года. Фото: соц. сети.
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В Ростове-на-Дону состоялась первое заседание по громкому делу активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко. Ее обвиняют по статье «Осуществлении деятельности организации, признанной на территории России нежелательной». Информация об этом появилась в социальных сетях ее дочери. Влада Шевченко написала, что их не пустили в зал заседаний.

Как сообщил "Интерфакс", заседание прошло в Октябрьском районном суде 17 июня. Во время слушаний адвокат и Анастасия Шевченко не согласились с обвинениями, которые зачитал прокурор. На следующем судебном заседании, которое состоится 3 июля, следствие планирует допросить еще трех свидетелей.

Напомним, Анастасия Шевченко задержали еще в начале 2019 года. Правоохранители провели обыск в ее квартире. Позже суд отправил в следственный изолятор, откуда ее перевели под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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