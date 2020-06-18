В Ростове прошло первое заседание по делу активистки Анастасии Шевченко

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:37:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону состоялась первое заседание по громкому делу активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко. Ее обвиняют по статье «Осуществлении деятельности организации, признанной на территории России нежелательной». Информация об этом появилась в социальных сетях ее дочери. Влада Шевченко написала, что их не пустили в зал заседаний.

Как сообщил "Интерфакс", заседание прошло в Октябрьском районном суде 17 июня. Во время слушаний адвокат и Анастасия Шевченко не согласились с обвинениями, которые зачитал прокурор. На следующем судебном заседании, которое состоится 3 июля, следствие планирует допросить еще трех свидетелей.

Напомним, Анастасия Шевченко задержали еще в начале 2019 года. Правоохранители провели обыск в ее квартире. Позже суд отправил в следственный изолятор, откуда ее перевели под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU