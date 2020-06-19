2020-06-19T09:14:45+03:00
Общество

Ростовская собака-"кладоискательница" насмешила ростовчан

"Умная собака, вертится в кризис, как может"
Виктория Никитина
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В Ростове собаки стали находить деньги. Фото: соцсетиВ Ростове собаки стали находить деньги. Фото: соцсети
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В Ростове собака нашла на улице деньги, пока ее хозяйка была занята своими делами.

Девушка в одном из городских пабликов соцсети рассказала о том, что на днях пошла гулять со своей собакой. Пес всего на минуту отбежал, а вернулся уже с двухсотрублевой купюрой в зубах.

- Пока я задумчиво стояла и залипала в телефоне, мой пес принес мне 200 рублей. Умная собака, вертится в кризис, как может, - написала автор истории.

Девушка также разместила фото, показав свою собаку. Многих пользователей в комментариях рассмешила эта ситуация.

«Одолжи собаку до зарплаты», — прозвучало в комментариях. Некоторые не поверили в правдивость этой истории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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