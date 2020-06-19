В Ростовской области медики за сутки отключили от ИВЛ 13 человек
В пятницу, 19 июня, больницах донского региона на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 29 пациентов. За минувшие сутки врачи решили отключит ИВЛ у 13 пациентов. Об этом рассказали в региональном пресс-центре.
Сейчас все эти пациенты получают необходимое лечение в должном объеме.
- Аппаратная поддержка этим пациентам не требуется в настоящий момент, - отметил во время брифинга глава управления информационной политики правительства региона Сергей Тюрин.
В лечение пациентов от коронавируса медики лишь в крайнем случае приступают к процедуре подключения к аппаратам искусственного дыхания и лечить заболевших другими методами, в том числе современными препаратами и кислородом. Согласно региональной статистике, среди пациентов, подключенных к ИВЛ, выживают только около 15%больных.
Напомним, всего на Дону выздоровели уже 3878 человек. Общее количество заболевших составляет уже 8236 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU