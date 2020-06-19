В Ростовской области медики за сутки отключили от ИВЛ 13 человек

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:05:52+03:00

Врачи подключают пациентов к ИВЛ лишь в крайнем случае. Фото: Архив КП

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В пятницу, 19 июня, больницах донского региона на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 29 пациентов. За минувшие сутки врачи решили отключит ИВЛ у 13 пациентов. Об этом рассказали в региональном пресс-центре.

Сейчас все эти пациенты получают необходимое лечение в должном объеме.

- Аппаратная поддержка этим пациентам не требуется в настоящий момент, - отметил во время брифинга глава управления информационной политики правительства региона Сергей Тюрин.

В лечение пациентов от коронавируса медики лишь в крайнем случае приступают к процедуре подключения к аппаратам искусственного дыхания и лечить заболевших другими методами, в том числе современными препаратами и кислородом. Согласно региональной статистике, среди пациентов, подключенных к ИВЛ, выживают только около 15%больных.

Напомним, всего на Дону выздоровели уже 3878 человек. Общее количество заболевших составляет уже 8236 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU