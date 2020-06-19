2020-06-19T16:10:06+03:00
Общество

Виктория Лопырева посчитала недостойным поступок ФК «Сочи»

Своим мнением красавица поделилась в социальных сетях
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Виктория Лопырева- болельщица ФК "Ростов". Фото: Instagram Виктория ЛопыреваВиктория Лопырева- болельщица ФК "Ростов". Фото: Instagram Виктория Лопырева
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Первая женщина посол FIFA Виктория Лопырева высказалась о ситуации в связи с проведение матча «Сочи».- «Ростов». В команде желто-синих шестеро игроков заразились коронавирусом.

Было решено, что в гостевом матче 23-го тура Российской премьер-лиги против ФК «Сочи» «Ростов» представят 17-летние воспитанники Академии футбола.

- Считаю ситуацию с сегодняшней игрой недостойной и лишенной здравого смысла. От «Ростова» поедут парни 2003 года рождения из академии, это раз, - высказываеся в своем профиле в Instagram Виктория Лопырева. - Во-вторых, в регламенте всегда прописан форс-мажор, и это как раз тот случай. В третьих, выцарапывать заведомую победу у команды, которая просто не готова играть, не по мужски, а еще все помнят, как «Сочи» разрешили отменить игру, когда у нескольких игроков была ангина. Где справедливость?

Донской клуб обратился в РПЛ с просьбой перенести игру, но противника категорически выступили против такого решения. Если желто-сине не выйдут на поле, то им будет засчитано техническое поражение в матче, что повлияет на рейтинг команды в чемпионате России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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