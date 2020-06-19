В городе Шахты в автомобильной аварии пострадала 17-летняя девушка

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:57:14+03:00

В одном из переулков легковушка столкнулась с «ГАЗелью»

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В городе Шахты легковушка столкнулась с автомобилем марки «ГАЗель». Об этом рассказали в Управлении ГИБДД по Ростовской области. В ведомстве сообщили, что дело было около восьми часов вечера в четверг, 18 июня. Авария случилась в переулке Енисейский.

- По предварительным данным, водитель «четырнадцатой» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «ГАЗелью», ехавшей впереди, - добавили в ведомстве. - В результате пострадала 17-летняя девушка, которая была пассажиркой легкового автомобиля. На машине скорой помощи ее доставили в ближайшую больницу.

По факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

Напомним, в тот же день смертельная авария случилась в Миллеровском районе, там столкнулись сразу несколько грузовиков. Один из водителей погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU