В городе Шахты в автомобильной аварии пострадала 17-летняя девушка
В городе Шахты легковушка столкнулась с автомобилем марки «ГАЗель». Об этом рассказали в Управлении ГИБДД по Ростовской области. В ведомстве сообщили, что дело было около восьми часов вечера в четверг, 18 июня. Авария случилась в переулке Енисейский.
- По предварительным данным, водитель «четырнадцатой» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «ГАЗелью», ехавшей впереди, - добавили в ведомстве. - В результате пострадала 17-летняя девушка, которая была пассажиркой легкового автомобиля. На машине скорой помощи ее доставили в ближайшую больницу.
По факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.
Напомним, в тот же день смертельная авария случилась в Миллеровском районе, там столкнулись сразу несколько грузовиков. Один из водителей погиб на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU