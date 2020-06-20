На Дону от коронавируса скончались еще пять человек

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:27:03+03:00

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20 июня стало известно, что в Ростовской области от коронавируса скончались еще пять человек. За минувшие 24 часа врачи выявили 145 случаев заражения. Всего в регионе заболели "ковидом" 8381 человек. Однако есть и положительная динамика.

По данным регионального правительства, за последние сутки выздоровели 140 человек, а за весь период пандемии – 4018.

Скончались в результате заражения еще пять человек. Среди них 64-летний и 83-летний мужчины с ишемической болезнью сердца, 49-летний житель с анамнезом по гипертонической болезни. Кроме этого все трое поздно обратились за медицинской помощью.

Также умерла 79-летняя пенсионерка, у котором выявили заболевания сердечно-сосудистой системы. Скончался и 82-летний мужчина с недугами в работе сердца. Всего скончались уже 85 человек. У большинства из них врачи диагностировали хронические заболевания.

Между тем, под медицинским наблюдением пребывают почти 11 тысяч человек. За весь период пандемии врачи обследовали более 51 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU