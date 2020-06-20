Полезное растение: на Дону появилась легальная конопляная ферма

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:57:17+03:00

Аграрий будет продавать ее в соседние регионы – Курскую область и Адыгею. Фото: архив "КП"

Вот только власти пока не знаю, как проверять отсутствие наркотических веществ в урожае

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В Ростовской области впервые за многие года появилась легальная конопляная ферма. Заняться хорошо забытым ремеслом решил глава фермерского хозяйства Верещяк. Конопля не будет содержать наркотические вещества. Аграрий планирует продавать урожай в соседние регионы.

Как сообщил «Donnews» со ссылкой на министра сельского хозяйства Ростовской области Светлану Популяшную, на территории донского региона выращивать коноплю будут в промышленных целях. Она отметила, что фермер Верещяк уже закупил 350 килограммов семян растения и засеял ими 100 гектар земли.

Министр добавила, что работа агрария никак не будет связана с производством наркотиков. Его деятельность коснется изготовления шпагата. Аграрий будет продавать ее в соседние регионы – Курскую область и Адыгею.

Интересно, что это предприятия стало первым на донской земле. Такое же есть в Волгоградской области, но там площадь посева намного меньше – всего шесть гектаров.

Остается один нерешённый вопрос: глава донского Роспотребнадзора признался, что управление не может проверять урожай на наличие наркотических веществ. Как будут проходить такие исследования, пока остается загадкой.

Между тем, по всему миру давно известно о полезных свойствах конопли. Определенные сорта, которые не содержат в себе "дурман", широко используются в легкой промышленности. Полезные вещества в растении также работают в медицинских целях при лечении тяжелых заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU