Полезное растение: на Дону появилась легальная конопляная ферма
В Ростовской области впервые за многие года появилась легальная конопляная ферма. Заняться хорошо забытым ремеслом решил глава фермерского хозяйства Верещяк. Конопля не будет содержать наркотические вещества. Аграрий планирует продавать урожай в соседние регионы.
Как сообщил «Donnews» со ссылкой на министра сельского хозяйства Ростовской области Светлану Популяшную, на территории донского региона выращивать коноплю будут в промышленных целях. Она отметила, что фермер Верещяк уже закупил 350 килограммов семян растения и засеял ими 100 гектар земли.
Министр добавила, что работа агрария никак не будет связана с производством наркотиков. Его деятельность коснется изготовления шпагата. Аграрий будет продавать ее в соседние регионы – Курскую область и Адыгею.
Интересно, что это предприятия стало первым на донской земле. Такое же есть в Волгоградской области, но там площадь посева намного меньше – всего шесть гектаров.
Остается один нерешённый вопрос: глава донского Роспотребнадзора признался, что управление не может проверять урожай на наличие наркотических веществ. Как будут проходить такие исследования, пока остается загадкой.
Между тем, по всему миру давно известно о полезных свойствах конопли. Определенные сорта, которые не содержат в себе "дурман", широко используются в легкой промышленности. Полезные вещества в растении также работают в медицинских целях при лечении тяжелых заболеваний.
ИСТОЧНИК KP.RU