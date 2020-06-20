В Таганроге появится круглогодичный ледовый каток

20 Июнь 2020 2020-06-20T20:07:46+03:00

Там будут проводить спортивные соревнования, а также тренировки по фигурному катанию

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В Таганроге Ростовской области появится первый в городе крытый ледовый каток. Он будет работать круглый год, что позволит там проводить различные соревнования даже жарким летом. Соответствующую информацию опубликовали на сайте регионального правительства.

Как выяснилось, в городе не хватает сооружений, которые бы работали вне зависимости от сезона. Именно с этой целью было принято решение разработать крупный инвестиционный проект, который бы решил эту проблему.

В короткие сроки удалось найти компанию, способную реализовать намеченные планы. Теперь этим занимается «Лидер-строй» совместно с правительством региона.

Помимо проведения соревнований по зимним видам спорта здесь будут проходить учебные и тренировочные занятия, а также физкультурно-оздоровительные мероприятия для людей всех возрастов.

Масштабный проект компания воплотит в жизнь за счет собственных средств. Кроме этого, она использует банковский кредит. Гарантами возврата кредита выступили Гарантийный фонд Ростовской области и АО «Корпорация МСП».

ИСТОЧНИК KP.RU