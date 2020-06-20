2020-06-20T20:07:46+03:00
Общество

В Таганроге появится круглогодичный ледовый каток

Там будут проводить спортивные соревнования, а также тренировки по фигурному катанию
Дадаян Давид
Поделиться:
Макет будущего комплекса. Фото: правительство РОМакет будущего комплекса. Фото: правительство РО
Изменить размер текста:

В Таганроге Ростовской области появится первый в городе крытый ледовый каток. Он будет работать круглый год, что позволит там проводить различные соревнования даже жарким летом. Соответствующую информацию опубликовали на сайте регионального правительства.

Как выяснилось, в городе не хватает сооружений, которые бы работали вне зависимости от сезона. Именно с этой целью было принято решение разработать крупный инвестиционный проект, который бы решил эту проблему.

В короткие сроки удалось найти компанию, способную реализовать намеченные планы. Теперь этим занимается «Лидер-строй» совместно с правительством региона.

Помимо проведения соревнований по зимним видам спорта здесь будут проходить учебные и тренировочные занятия, а также физкультурно-оздоровительные мероприятия для людей всех возрастов.

Масштабный проект компания воплотит в жизнь за счет собственных средств. Кроме этого, она использует банковский кредит. Гарантами возврата кредита выступили Гарантийный фонд Ростовской области и АО «Корпорация МСП».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Очень хочется, чтобы Попов ходил по земле»: тренер Ростова об игре вратаря после матча «молодежки» с «Сочи»
В Таганроге появится круглогодичный ледовый каток
«Пока рестораны закрыты, люди будут ходить к нам»: управляющий крупного фитнес-центра в Ростове о смягчении ограничений
Полезное растение: на Дону появилась легальная конопляная ферма
На Дону от коронавируса скончались еще пять человек
В Ростове прошла генеральная репетиция парада Победы
Закупить сырье и обеспечить работой: Ювелирной компании «Академия» поможет кредитная линия в ВТБ
В двух населенных пунктах сняли карантин по бруцеллезу
Обеспечивать общественный порядок в день голосования в Ростове будут более 7 тысяч человек
В донской столице возобновили межобластные автобусные маршруты
В этом году ростовчане предпочли отдыхать на дачах и в походах
Старое дерево накрыло припаркованный под ним автомобиль
Телефонные мошенники развели ростовчанина на 400 тысяч рублей
В городе Шахты в автомобильной аварии пострадала 17-летняя девушка
Русская русалка Влада Чигирева задумалась о карьере воздушной гимнастки
В Ростове-на-Дону вынесут приговор лже-банкирше