21 Июнь 2020 2020-06-21T11:24:44+03:00

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Знаменитый на всю страну актер из Таганрога Федор Добронравов уволился из Театра Сатиры. Как стало известно, артист решил покинуть коллектив по собственному желанию. Соответствующую информацию дает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Выяснились интересные подробности: оказывается артист уволился еще в марте. Добронравов решил уйти в свободное плавание. Он планируется заниматься антрепризными проектами и фильмами, в которых вместе работают актеры из разных театров.

Напомним, сейчас Федору Добронравову уже 58 лет. За свою карьеру он успел принять участие в сотнях различных проектов. В последнее время актер «мелькает» на экранах телевизоров, снимаясь в сериале «Сваты».

ИСТОЧНИК KP.RU