2020-06-21T11:24:44+03:00
Общество

Актер из Таганрога Федор Добронравов уволился из театра

Народный артист России должен будет доиграть некоторые спектакли
Дадаян Давид
Поделиться:
Актер Федор Добронравов. Фото: соц. сети.Актер Федор Добронравов. Фото: соц. сети.
Изменить размер текста:

Знаменитый на всю страну актер из Таганрога Федор Добронравов уволился из Театра Сатиры. Как стало известно, артист решил покинуть коллектив по собственному желанию. Соответствующую информацию дает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Выяснились интересные подробности: оказывается артист уволился еще в марте. Добронравов решил уйти в свободное плавание. Он планируется заниматься антрепризными проектами и фильмами, в которых вместе работают актеры из разных театров.

Напомним, сейчас Федору Добронравову уже 58 лет. За свою карьеру он успел принять участие в сотнях различных проектов. В последнее время актер «мелькает» на экранах телевизоров, снимаясь в сериале «Сваты».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Штормовое предупреждение на Дону: ожидаются ливни с грозой и градом
Ростовчанин продает уникальную монету середины XVIII века: история
В донском МЧС предупредили о чрезвычайной пожароопасности
Старая гвардия: на игру с "Арсеналом" "Ростов" поставит основной состав
В Ростове могут вырубить рощу на СКА: 22 июня - суд
На Дону нашли мертвым парня, который убил ножом отца и ранил маму
В Ростове во время ремонта дороги нашли боевой снаряд
«Это был не матч, а издевательство»: Владимир Жириновский призвал отменить результаты игры молодежки «Ростова» с «Сочи»
Актер из Таганрога Федор Добронравов уволился из театра
Новым президентом ЮФУ стала Марина Боровская
«Очень хочется, чтобы Попов ходил по земле»: тренер Ростова об игре вратаря после матча «молодежки» с «Сочи»
В Таганроге появится круглогодичный ледовый каток
«Пока рестораны закрыты, люди будут ходить к нам»: управляющий крупного фитнес-центра в Ростове о смягчении ограничений
Полезное растение: на Дону появилась легальная конопляная ферма
На Дону от коронавируса скончались еще пять человек
В Ростове прошла генеральная репетиция парада Победы
Закупить сырье и обеспечить работой: Ювелирной компании «Академия» поможет кредитная линия в ВТБ
В двух населенных пунктах сняли карантин по бруцеллезу
Обеспечивать общественный порядок в день голосования в Ростове будут более 7 тысяч человек
В донской столице возобновили межобластные автобусные маршруты
В этом году ростовчане предпочли отдыхать на дачах и в походах
Старое дерево накрыло припаркованный под ним автомобиль
Телефонные мошенники развели ростовчанина на 400 тысяч рублей
В городе Шахты в автомобильной аварии пострадала 17-летняя девушка
Русская русалка Влада Чигирева задумалась о карьере воздушной гимнастки
В Ростове-на-Дону вынесут приговор лже-банкирше