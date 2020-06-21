В Ростове во время ремонта дороги нашли боевой снаряд
В Ростове-на-Дону в Октябрьском районе обнаружили артиллерийский снаряд. Боевую мину достали из-под земли во время ремонта дороги на улице Водников. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Известно, что в том районе в период Великой Отечественной войны проходили жестокие сражения. Фашисты пытались получить контроль над железной дорогой, поэтому постоянно обстреливали прилегающую территорию.
В социальных сетях многие люди оставили комментарии под постом, где сообщалось об этом. Многие не понимали почему снаряд до сих пор не убрали.
- Это может быть опасно для детей, которые подберут опасную «игрушку», - написал кто-то из подписчиков сообщества.
Как пояснили в региональном МВД, сейчас место, где обнаружили мину, взяли под охрану. Отметим, что ремонт на улице Водников продолжается уже неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU