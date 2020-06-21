В Ростове во время ремонта дороги нашли боевой снаряд

21 Июнь 2020 2020-06-21T13:21:56+03:00

Скорее всего мина попала в землю во время сражений ВОВ

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В Ростове-на-Дону в Октябрьском районе обнаружили артиллерийский снаряд. Боевую мину достали из-под земли во время ремонта дороги на улице Водников. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Известно, что в том районе в период Великой Отечественной войны проходили жестокие сражения. Фашисты пытались получить контроль над железной дорогой, поэтому постоянно обстреливали прилегающую территорию.

В социальных сетях многие люди оставили комментарии под постом, где сообщалось об этом. Многие не понимали почему снаряд до сих пор не убрали.

- Это может быть опасно для детей, которые подберут опасную «игрушку», - написал кто-то из подписчиков сообщества.

Как пояснили в региональном МВД, сейчас место, где обнаружили мину, взяли под охрану. Отметим, что ремонт на улице Водников продолжается уже неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU