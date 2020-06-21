В Ростове могут вырубить рощу на СКА: 22 июня - суд

21 Июнь 2020 2020-06-21T15:16:00+03:00

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В понедельник, 22 июня в донской столице состоится суд, где решится судьба рощи в районе стадиона "СКА". Заседание будет проходить в региональном Арбитражном суде, на сайте которого разместили соответствующую информацию.

Скандал вокруг зеленых насаждений города разгорелся еще зимой этого года. Тогда активистка Диана Джавадова в социальных сетях сообщила, что прокуратура признала незаконной вырубку деревьев в роще рядом со стадионом "СКА", чем привлекла много внимания к этой проблеме. Узнав об этом, местные жители встали на защиту рощи.

Все дело в том, что два гектара рощи сдали в аренду. Человек, который снял землю, планирует построить там парковку. Однако зеленая территории охраняется государством и не может быть вырублена, так как входит в зону городских лесов. Уже завтра, 22 июня пройдет судебное разбирательство, на котором решится кто прав, а кто виноват.

В социальных сетях люди встали на защиту рощи от вырубки. Неравнодушные граждане сняли ролик, в котором сказали, что не допустят этого.

- Парковка здесь не нужна. Это кощунства. Это начало конца для рощи, - признался один из участников видео.

- Мы категорически против этого. Здесь мы отдыхаем здесь, гуляем с детьми. Ждем справедливого суда, - добавила другая женщина.

Как сообщал "1rnd" зимой прошлого года, глава администрации Ростова-на-Дону сказал, что власти города не дадут разрешение на вырубку рощи. Алексей Логвиненко добавил: "Если в роще начнут что-то сносить, им грозит уголовное ответственность".

ИСТОЧНИК KP.RU