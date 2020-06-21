2020-06-21T18:12:57+03:00
Общество

Ростовчанин продает уникальную монету середины XVIII века: история

Нумизмат хочет за нее 50 тысяч рублей
Дадаян Давид
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Фото монеты 1740-го года. Фото: "Авито"Фото монеты 1740-го года. Фото: "Авито"
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В Ростове-на-Дону мужчина продает редкую монету «из прошлого». Деньга датирована серединой XVIII века и среди коллекционеров пользуется большой популярностью. Свое предложение пользователь разметил на сайте бесплатных объявлений.

В описании товара нумизмат указал, что серебренная монета или «Рубль» датирован 1740-м годом. На нем изображена российская императрица Анна Иоанновна. Кроме того, монета отлично сохранилась. Цена – 50 тысяч рублей. Известно, что портрет, изображенный на монете, написал художником Лукьяном Дмитриевым.

Продавец дает полную гарантию, что монета пройдет любую экспертизу на подлинность. Он также обратил внимание на множество подделок, которые продают под видом оригинальных монет прошлого.

- Будьте бдительны при покупке старинных монет. Рынок заполонили "новоделы" и нелепые реплики, - добавил нумизмат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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