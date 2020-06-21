21 Июнь 2020 2020-06-21T20:55:46+03:00

Временные неудобства связаны с ремонтом асфальта на мосту

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» ограничили движение транспорта. Временные неудобства связаны с заменой гидроизоляции и ремонтом асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

По официальной информации, на мосту через реку Кундрючья меняют дорожное покрытие. Из-за этого движение по правой стороне переправы закрыли. Транспорт в оба направления двигается только по левой стороне.

Ремонтные работы планируют завершить уже в этом месяце. Однако после этого дорожники займутся левой стороной моста.

Стоит отметить, что из-за ограничений на трассе часто возникают многокилометровые заторы. Водители часами стоят в пробках.

ИСТОЧНИК KP.RU