На трассе М-4 «Дон» ограничили движение
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» ограничили движение транспорта. Временные неудобства связаны с заменой гидроизоляции и ремонтом асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».
По официальной информации, на мосту через реку Кундрючья меняют дорожное покрытие. Из-за этого движение по правой стороне переправы закрыли. Транспорт в оба направления двигается только по левой стороне.
Ремонтные работы планируют завершить уже в этом месяце. Однако после этого дорожники займутся левой стороной моста.
Стоит отметить, что из-за ограничений на трассе часто возникают многокилометровые заторы. Водители часами стоят в пробках.
ИСТОЧНИК KP.RU