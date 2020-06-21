2020-06-21T20:55:46+03:00
Общество

На трассе М-4 «Дон» ограничили движение

Временные неудобства связаны с ремонтом асфальта на мосту
Дадаян Давид
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дорожники меняют дорожное покрытие на мосту. Фото: архив "КП"Дорожники меняют дорожное покрытие на мосту. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» ограничили движение транспорта. Временные неудобства связаны с заменой гидроизоляции и ремонтом асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

По официальной информации, на мосту через реку Кундрючья меняют дорожное покрытие. Из-за этого движение по правой стороне переправы закрыли. Транспорт в оба направления двигается только по левой стороне.

Ремонтные работы планируют завершить уже в этом месяце. Однако после этого дорожники займутся левой стороной моста.

Стоит отметить, что из-за ограничений на трассе часто возникают многокилометровые заторы. Водители часами стоят в пробках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе М-4 «Дон» ограничили движение
Штормовое предупреждение на Дону: ожидаются ливни с грозой и градом
Ростовчанин продает уникальную монету середины XVIII века: история
В донском МЧС предупредили о чрезвычайной пожароопасности
Старая гвардия: на игру с "Арсеналом" "Ростов" поставит основной состав
В Ростове могут вырубить рощу на СКА: 22 июня - суд
На Дону нашли мертвым парня, который убил ножом отца и ранил маму
В Ростове во время ремонта дороги нашли боевой снаряд
«Это был не матч, а издевательство»: Владимир Жириновский призвал отменить результаты игры молодежки «Ростова» с «Сочи»
Актер из Таганрога Федор Добронравов уволился из театра
Новым президентом ЮФУ стала Марина Боровская
«Очень хочется, чтобы Попов ходил по земле»: тренер Ростова об игре вратаря после матча «молодежки» с «Сочи»
В Таганроге появится круглогодичный ледовый каток
«Пока рестораны закрыты, люди будут ходить к нам»: управляющий крупного фитнес-центра в Ростове о смягчении ограничений
Полезное растение: на Дону появилась легальная конопляная ферма
На Дону от коронавируса скончались еще пять человек
В Ростове прошла генеральная репетиция парада Победы
Закупить сырье и обеспечить работой: Ювелирной компании «Академия» поможет кредитная линия в ВТБ
В двух населенных пунктах сняли карантин по бруцеллезу
Обеспечивать общественный порядок в день голосования в Ростове будут более 7 тысяч человек
В донской столице возобновили межобластные автобусные маршруты
В этом году ростовчане предпочли отдыхать на дачах и в походах
Старое дерево накрыло припаркованный под ним автомобиль
Телефонные мошенники развели ростовчанина на 400 тысяч рублей
В городе Шахты в автомобильной аварии пострадала 17-летняя девушка
Русская русалка Влада Чигирева задумалась о карьере воздушной гимнастки
В Ростове-на-Дону вынесут приговор лже-банкирше