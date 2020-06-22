2020-06-22T09:52:05+03:00
Общество

В Ростовской области одна из электричек будет ходить по новому графику

Ростовчанам стоит ознакомиться с расписанием заранее
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Электричка будет отправляться раньше. Фото: Архив КПЭлектричка будет отправляться раньше. Фото: Архив КП
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В Ростовской области изменится расписание одного из пригородных поездов в донском регионе. Как сообщили в Северо-Кавказской пригородной железнодорожной компании», по новому расписанию с 29 июня будет ходить состав поезда «Лихая -Глубокая».

Электричка будет отправляться на 10 минут раньше - в 6:29. Поезд будет приезжать на конечную станцию - в 7:36. Вечерний поезд изменится время отправления. Пассажиры будут отъезжать от Лихой в 20:32, а прибывать на станцию Глубокую поезд будет - в 21:38.

Людей, часто перемещающихся по этому направлению, сотрудники Северо-Кавказской пригородной железнодорожной компании просят быть внимательными при планировании поездок. Пассажирам необходимо обратить внимание на изменения в расписании электричек «Лихая -Глубокая».

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", на два дня отменено движение электричек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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