2020-06-22T12:55:53+03:00
Общество

Молодую жену футболиста Дмитрия Тарасова заподозрили в стремлении постоянно контролировать мужа

Пара прогулялась по столице Казани с детьми
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В семье Тарасовых воспитывается двое детей. Фото: Instagram Дмитрий ТарасовВ семье Тарасовых воспитывается двое детей. Фото: Instagram Дмитрий Тарасов
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Совсем недавно к футболисту Дмитрию Тарасову из шикарного московского особняка в Казань переехала его супруга с двумя дочками. Молодая мама не смогла мириться с разлукой, вызванной работой мужа в ФК "Рубин", поэтому предпочла оставить дом и сменить обстановку.

Минувшие выходные спортсмен провел вместе со своей семьей. Супруги с маленькими детьми отправились на прогулку.

- Приехали мои девочки! Чуть отдохнули и пошли гулять по городу. Настроение супер! Ева больше всех устала. Всем мира и добра, - написал Дмитрий Тарасов в своем профиле в Instagram.

Подписчики футболиста бурно реагируют на каждую публикацию спортсмена.

"Женская рука писала пост, сразу заметно Настя приехала заполучила доступ а телефону, можно за Диму и посты строчить про любовь любовную", "На долго его хватит интересно на эту жену", "Так ей некогда убираться, ей Димана пасти надо", - высказывались люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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