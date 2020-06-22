Шесть лет тюрьмы Кириллу Серебренникову: прокурор потребовал посадить режиссера из Таганрога
Режиссеру из Таганрога Кириллу Серебренникову прокурор запросил шесть лет колонии. Кроме этого, обвинения считает, что он должен заплатить крупный штраф. Такие слова прозвучали во время заседания по делу "Седьмой студии" в зале Мещанского суда Москвы.
В понедельник, 22 июня состоялся очередной этап разбирательства по уловному делу в отношении режиссера Кирилла Серебренникова. Как сообщили "Риа-Новости" из зала суда, прокурор Михаил Резничеко запросил для театрального деятеля шесть лет колонии и штраф в 800 тысяч рублей.
Отметим, что на заседание присутствовало много людей. Были и родственники подсудимых, и журналисты. Все в защитных масках и перчатках. Перед началом заседания многие деятели искусства, коллеги Серебренникова собрали подписи в его поддержку - всего больше трех тысяч.
Напомним, Кирилла Серебренникова, продюсеров Алексея Малобродского, Юрия Итина, а также бывшую сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных проекту "Платформа". По версии следствия они присвоили 133 из 214 миллионов рублей, которые были направлены на развитие и популяризацию современного российского искусства.
ИСТОЧНИК KP.RU