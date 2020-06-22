Шесть лет тюрьмы Кириллу Серебренникову: прокурор потребовал посадить режиссера из Таганрога

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:31:05+03:00

Также обвинение считает, что режиссер должен заплатить штраф в 800 тысяч рублей

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Режиссеру из Таганрога Кириллу Серебренникову прокурор запросил шесть лет колонии. Кроме этого, обвинения считает, что он должен заплатить крупный штраф. Такие слова прозвучали во время заседания по делу "Седьмой студии" в зале Мещанского суда Москвы.

В понедельник, 22 июня состоялся очередной этап разбирательства по уловному делу в отношении режиссера Кирилла Серебренникова. Как сообщили "Риа-Новости" из зала суда, прокурор Михаил Резничеко запросил для театрального деятеля шесть лет колонии и штраф в 800 тысяч рублей.

Отметим, что на заседание присутствовало много людей. Были и родственники подсудимых, и журналисты. Все в защитных масках и перчатках. Перед началом заседания многие деятели искусства, коллеги Серебренникова собрали подписи в его поддержку - всего больше трех тысяч.

Напомним, Кирилла Серебренникова, продюсеров Алексея Малобродского, Юрия Итина, а также бывшую сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных проекту "Платформа". По версии следствия они присвоили 133 из 214 миллионов рублей, которые были направлены на развитие и популяризацию современного российского искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU