За год ростовские врачи сделали более 100 тысяч операций

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:43:24+03:00

А на приемах у них побывали восемь миллионов человек

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В дни пандемии коронавируса профессия медицинского работника приобрела особую важность. 21 июня врачи отметили свой профессиональный праздник.

Известно, что только за прошлый год ростовские врачи провели более 8 миллионов приемов пациентов, сделали более 100 тысяч операций и пролечили в стационарах 157 тысяч человек.

А в Ростовстате подсчитали, что медицинскую помощь населению оказывали 15,6 тысячи врачей. При этом 42,5 процента из них - высшей и первой квалификации. А на каждых десять тысяч жителей региона приходится почти 37 докторов. Что касается специализаций, то больше всего на Дону врачей терапевтического профиля - их 23,8 процента, хирургического профиля - 12,8 процента, педиатров - 9,4 процента, стоматологов и акушеров-гинекологов - 8,1 и 7,2 процента соответственно.

К слову, самая многочисленная категория работников организаций донского здравоохранения - это средний медицинский персонал. В медучреждениях Дона работают, по последним данным, 37 тысячи фельдшеров, медсестер, зубных врачей, санинструкторов, лаборантов. Большинство среди них - медицинские сестры. Их 72,2 процента.

- В этом году мы втрое увеличили число тех, кого хотим поощрить в профессиональный праздник на областном уровне, - рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. - Еще 287 фамилий для награждения передали в федеральное министерство. В их числе - и терапевты, и анестезиологи, и медсестры, и санитарки ковидных госпиталей, есть и водители скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU