Телеведущий Константин Ивлев откроет рестораны в Ростовской области

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:14:14+03:00

Команда Ивлева возьмет на себя запуск и управление сетью. Фото: соц. сети.

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Знаменитый на всю страны телеведущий и ресторатор Константин Ивлев планирует открыть сеть придорожных кафе в Ростовской области. Заведения появятся на федеральной трассе. Об этом сообщили в пресс-службе "IVLEV GROUP".

Выяснилось, что консалтинговая компания Ивлева стала сотрудничать с ростовской организацией, которая работает над реализацией проекта «Транспарк». Он подразумевает создание на федеральной трассе М-4 "Дон" придорожных комплексом, которые оснастят всем самым необходимым в дороге.

Это и автомойки, рестораны, отели, станции технического обслуживания и заправки. Среди них появится те самые кафе, которыми будет заниматься компания ресторатора Ивлева.

Его люди возьмут на себя запуск и управление сетью. Открытие приурочено к сезону отпусков. Два заведения в формате столовой появятся на трассе уже этим летом, остальные - до конца 2020 года.

- Придорожных кафе в России хватает, но вот качественных, с высоким уровнем сервиса, хорошей едой и доступными ценами – практически нет, – сказал Константин Ивлев.

ИСТОЧНИК KP.RU