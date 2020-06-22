Суд увеличил алименты на ребенка Дмитрия Тарасова от бывшей жены
Супругу ростовской модели Дмитрию Тарасову вновь придется платить большие алименты своей бывшей жене Оксане, которая воспитывает их совместную дочь. Черёмушкинский суд Москвы увеличил сумму ежемесячных выплат.
В связи со сложным финансовым положением игрок просил снизить алименты на дочь с 350 тысяч рублей в месяц до 50 тысяч рублей.
Суд постановил, что Дмитрий Тарасов ежемесячно должен выплачивать на содержание ребёнка четвёртую часть своих доходов, а также дополнительные 100 тысяч рублей в месяц.
Стоит отметить, что футболист Дмитрий Тарасов недавно стал отцом в третий раз. У него и модели Анастасии Костенко (Тарасовой) есть также две дочки - Милана и Ева. Ранее появлялась информация о сложном финансовом положении пары, которое даже вынудило их решиться на продажу шикарного московского особняка.
ИСТОЧНИК KP.RU