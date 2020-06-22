Суд увеличил алименты на ребенка Дмитрия Тарасова от бывшей жены

22 Июнь 2020 2020-06-22T20:44:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Супругу ростовской модели Дмитрию Тарасову вновь придется платить большие алименты своей бывшей жене Оксане, которая воспитывает их совместную дочь. Черёмушкинский суд Москвы увеличил сумму ежемесячных выплат.

В связи со сложным финансовым положением игрок просил снизить алименты на дочь с 350 тысяч рублей в месяц до 50 тысяч рублей.

Суд постановил, что Дмитрий Тарасов ежемесячно должен выплачивать на содержание ребёнка четвёртую часть своих доходов, а также дополнительные 100 тысяч рублей в месяц.

Стоит отметить, что футболист Дмитрий Тарасов недавно стал отцом в третий раз. У него и модели Анастасии Костенко (Тарасовой) есть также две дочки - Милана и Ева. Ранее появлялась информация о сложном финансовом положении пары, которое даже вынудило их решиться на продажу шикарного московского особняка.

ИСТОЧНИК KP.RU