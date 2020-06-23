В Ростове-на-Дону задержали грабителя, который срывал с дам золотые украшения

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:31:51+03:00

Еще на одного грабителя в Ростове-на-Дону стало меньше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Ростове-на-Дону стражам порядка удалось отыскать грабителя, который наводил ужас на ростовчанок. Как рассказала в полиции одна из потерпевших, она шла по улице Мыльникова что в Октябрьском районе донской столицы.

В итоге к ней подошел неизвестный и сорвал с шеи золотую цепочку. По горячим следам полицейским удалось отыскать злоумышленника. Им оказался 29-летний ростовчанин. Позже мужчина сознался еще в двух похожих преступлениях. Как рассказали в донском главке, в настоящее время его проверяют - не замешан ли он в каких-то еще.

В отношении горе-грабителя уже возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Не исключено, что после решения суда, он отправится в места не столь отдаленные.

Напомним, в Ростове-на-Дону грабитель в маске сорвал с шеи женщины золотую цепочку.Сотрудники патрульно-постовой службы вместе с ней выехали на поиск предполагаемого преступника. Рядом с заброшенной больницей их внимание привлек мужчина, который переодевался в другую одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU