2020-06-23T17:26:21+03:00
Происшествия

"От удара отлетела на несколько метров!": в Ростове автоледи сбила собаку, чудом не задев ее хозяйку

Инцидент произошел когда девушка с питомцем переходили дорогу
Дадаян Давид
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Инцидент произошел из-за нерабочего светофора. Фото: соц. сети.Инцидент произошел из-за нерабочего светофора. Фото: соц. сети.
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В Ростове-на-Дону девушка за рулем иномарки сбила собаку, чудом не задев хозяйку питомца. Удар был такой силы, что животное отлетело на несколько метров. Происшествие случилось в Западном районе города на проспекте Стачки. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Случайные прохожие стали свидетелями необычной аварии. Девушка за рулем красной "КИА" двигалась по дороге. В этот момент улицу переходила женщина с собакой на поводке. Светофор не работал, ростовчанка двигалась по "зебре".

Девушка за рулем иномарки не заметила человека с животным на проезжей части. Она не успела вовремя затормозить и сбила собаку. От удара домашний питомец отлетел на несколько метров, а после рухнул на асфальт. Женщина чудом осталась цела: машина пролетела в нескольких сантиметров от нее.

После случившегося девушка-водитель вместе со своим пассажиром стали кричать на пешехода.

- Они вышли и начали наезжать на девушку, хотя она переходила дорогу в положенном месте! Светофор в это время не работал! - пишут очевидцы в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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