2020-06-23T21:43:19+03:00
Происшествия

В Ростовской области подростка убило током при сборе вишни

Мальчик случайно схватился за провод
Виктория Никитина
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В Таганроге мальчик погиб от удара током при сборе вишниВ Таганроге мальчик погиб от удара током при сборе вишниФото: "КП" Архив
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В Таганроге 15-летний подросток погиб во время сбора вишни.

Мальчик 18 июня забрался на дерево во дворе частного дома. Подросток хотел насобирать ягод, но не знал, что среди веток натянуты высоковольтные провода. Школьник случайно ухватился за один из них и получил смертельный разряд электрического тока.

- По факту несчастного случая проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи осмотрели место гибели подростка и опросили родителей. В ближайшее время будет вынесено процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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