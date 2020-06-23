В Ростовской области подростка убило током при сборе вишни

23 Июнь 2020 2020-06-23T21:43:19+03:00

В Таганроге мальчик погиб от удара током при сборе вишни Фото: "КП" Архив

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В Таганроге 15-летний подросток погиб во время сбора вишни.

Мальчик 18 июня забрался на дерево во дворе частного дома. Подросток хотел насобирать ягод, но не знал, что среди веток натянуты высоковольтные провода. Школьник случайно ухватился за один из них и получил смертельный разряд электрического тока.

- По факту несчастного случая проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи осмотрели место гибели подростка и опросили родителей. В ближайшее время будет вынесено процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU