2020-06-24T10:18:40+03:00
Общество

Волонтеры в память о подвигах ВОВ дарят ростовчанам аудиокниги о Победе

Акция проходит во многих городах России
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовчанам и гостям города дарят аудиокниги о Победе. Фото: пресс-служба правительства Ростовской областиРостовчанам и гостям города дарят аудиокниги о Победе. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
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В донской столице волонтеры дарят людям диски «Песни нашей победы» и аудиокниги о войне. Как сообщает правительство региона, в Ростове в проходит патриотическая промоакция «Великая Победа».

Получить особый подарок, созданный к 75-летнему юбилею Победы, ростовчане смогут у центрального входа в парк Горького, на улице Большой Садовой и в районе пересечения улицы Береговой и переулка Соборного на набережной.

- Представленные на дисках песни военных лет и аудиокниги «Сын полка» Валентина Катаева и «Батальоны просят огня» Юрия Бондарева позволят нашим землякам вспомнить о подвиге своих дедов и прадедов, испытать гордость за мужество и стойкость фронтовиков, почувствовать сопричастность к Великой Победе. Песни военных лет, знакомые нам с детства, записаны в классическом исполнении, - сказал заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Аналогичная промоакция «Великая Победа» проходит в эти дни в Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Волгограде, Казани и других городах России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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