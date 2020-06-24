Звезда Playboy Мария Лиман недовольна результатами теста на коронавирус

24 Июнь 2020 2020-06-24T08:19:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Самая яркая и эксцентричная брюнетка из Ростовской области - Мария Лиман поделилась своими переживаниями по поводу коронавируса, из-за которого погибли тысячи людей по всему миру. Совсем недавно красавица сдала тест на антитела. Результаты модель опубликовала в своем профиле в Instagram.

- Честно, я надеялась, что у меня был вирус. После отрицательного результата, теперь не знаю радоваться или продолжать истерично намывать руки, лицо и т.д, - рассказывает девушка. - Многие говорили, что вирус проходит без симптомов. Я думала может быть вхожу в число этих счастливчиков, хотя помню, что когда в середине марта летала в Россию, то у меня болело горло. К сожалению, это был, наверное, другои вирус

Сейчас девушка проживает в Лондоне из-за обучения. Она узнала, что скоро жителей Англии будут вакцинировать от коронавируса. Девушка переживает из-за того, что неизвестно, как новая и мало тестированная вакцина проявит себя в организме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезда Playboy Мария Лиман решила стать чиновницей и работать в ростовской мэрии

Известная «горячими» фотосессиями в откровенных мужских журналах 25-летняя модель Мария Лиман получила неожиданное предложение о работе. Красавицу-брюнетку порекомендовали на солидную должность в ростовской мэрии (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU