В Ростове неизвестные открыли стрельбу на улице

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:58:36+03:00

Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы

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Сегодня ночью в донской столице произошло ЧП. Как рассказали в городском паблике очевидцы, на улице Горсоветской неизвестные открыли стрельбу. По словам свидетелей, какие-то люди бегали по улице, громко кричали и стреляли.

По предварительным данным, никто не пострадал. Что стало причиной для стрельбы – не известно.

- Обычный вечер в Ростове, - написал в паблике подписчик Сергей К.

Другой пользователь так прокомментировал случившееся: «Бегают - уже хорошо. Не убили никого значит».

ИСТОЧНИК KP.RU