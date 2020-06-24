В Ростове неизвестные открыли стрельбу на улице
Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы
ЧП произошло в Ростове поздно ночьюФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Сегодня ночью в донской столице произошло ЧП. Как рассказали в городском паблике очевидцы, на улице Горсоветской неизвестные открыли стрельбу. По словам свидетелей, какие-то люди бегали по улице, громко кричали и стреляли.
По предварительным данным, никто не пострадал. Что стало причиной для стрельбы – не известно.
- Обычный вечер в Ростове, - написал в паблике подписчик Сергей К.
Другой пользователь так прокомментировал случившееся: «Бегают - уже хорошо. Не убили никого значит».
ИСТОЧНИК KP.RU