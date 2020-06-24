2020-06-24T12:58:36+03:00
Общество

В Ростове неизвестные открыли стрельбу на улице

Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы
Иван ТИМОФЕЕВ
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ЧП произошло в Ростове поздно ночьюЧП произошло в Ростове поздно ночьюФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Сегодня ночью в донской столице произошло ЧП. Как рассказали в городском паблике очевидцы, на улице Горсоветской неизвестные открыли стрельбу. По словам свидетелей, какие-то люди бегали по улице, громко кричали и стреляли.

По предварительным данным, никто не пострадал. Что стало причиной для стрельбы – не известно.

- Обычный вечер в Ростове, - написал в паблике подписчик Сергей К.

Другой пользователь так прокомментировал случившееся: «Бегают - уже хорошо. Не убили никого значит».

ИСТОЧНИК KP.RU

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