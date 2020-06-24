2020-06-24T14:38:14+03:00
Происшествия

В Ростовской области пассажирский автобус попал в аварию: есть раненые

Полиция выясняет все обстоятельства
Иван ТИМОФЕЕВ
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Автобус после столкновения слетел в кювет. Пресс-служба областной ГИБДД.Автобус после столкновения слетел в кювет. Пресс-служба областной ГИБДД.
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Сегодня, 24 июня, в Ростовской области, на трассе "Новочеркасск-Багаевская" произошла серьезная авария. Водитель «Газели» пошел на обгон, выехал на полосу встречного движения, и врезался в пассажирский автобус № 125, следовавший по маршруту "Донской-автовокзал Новочеркасска".

- В салоне автобуса находились 40 пассажиров, - отметили в пресс-службе областной ГИБДД.

В результате аварии пострадали два человека – водитель автобуса и 62-летняя пассажирка. Их отправили в больницу.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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