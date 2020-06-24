2020-06-24T17:42:45+03:00
Общество

«С доставкой на дом»: в ростовских дворах, где живут ветераны, прошли концерты

В программу дворовых концертов были включены любимые и известные песни военных лет
Иван ТИМОФЕЕВ
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Песни военных лет звучали сегодня в ростовских дворах. Фото: правительство РОПесни военных лет звучали сегодня в ростовских дворах. Фото: правительство РО
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Сегодня, 24 июня, необычный день. В донской столице прошел парад, приуроченный к победе. Также во дворах, в которых живут ветераны, прошли концерты.

- Оркестр штаба Южного округа войск Национальной гвардии РФ и ансамбль «Успех» Окружного Дома офицеров Южного военного округа присоединились к акциям «Радость Победы» и #победныймарш, в рамках которых были проведены выступления артистов. Кроме того, со своими концертными программами во дворах ветеранов выступят ансамбль песни и танца «Легенда» и духовой «Оркестр Победы», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

В программу дворовых концертов были включены любимые и известные песни военных лет: «Катюша», «Синий платочек», «Жди меня», «Соловьи», «День Победы».

Участие артистов, а также присутствие зрителей было обеспечено с учетом санитарно-эпидемиологических требований по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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