Воспитанник ростовского СКА вернулся в родной клуб

24 Июнь 2020 2020-06-24T20:01:39+03:00

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В ряды "СКА Ростов-на-Дону" вернулся воспитанник футбольной школы клуба.

Ранее он играл на позиции полузащитника в грузинском ФК «Рустави». Теперь Фархад Гыстаров подписал контракт со «СКА Ростов-на-Дону». Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

25-летний футболист подписал соглашение на год. Контракт вступил в силу после получения международного трансферного сертификата.

Стоит отметить, что у нового игрока с клубом «СКА Ростов-на-Дону» давняя дружба. Фархад Гыстаров в детстве он занимался в футбольной школе СКА. В 2010 году полузащитник дебютировал в составе основной команды клуба и выступал за него до 2012-го. А также Фархад играл за СКА в 2016 и 2018 годах. С 2019-го до настоящего момента он был футболистом грузинского клуба «Рустави».

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ИСТОЧНИК KP.RU