2020-06-25T09:03:58+03:00
Происшествия

Сбыт наркотиков крупном размете пресекли в Таганроге

Злоумышленники успели сделать 56 закладок
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростовской области накрыли канал по сбыту наркотиковВ Ростовской области накрыли канал по сбыту наркотиковФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В Ростовской области задержали троих мужчин по подозрению в сбыте наркотиков.

В гараже у одного из задержанных в Таганроге проводился обыск, в ходе которого были обнаружено 38 грамм неизвестного вещества, а также весы, зип-пакеты и изолента. Правоохранителям удалось установить, что уже сделано 56 закладок. Вещество было отдано на экспертизу, которая установила, что это – наркотическое средство «N-метилэфедрон», массой более 65 грамм, что относится к крупному размеру.

- Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области накрыли нелегальный завод, где изготавливали наркотики и фасовали в мягкие игрушки.

Возбуждено 47 уголовных дел, взяты под стражу три человека.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбыт наркотиков крупном размете пресекли в Таганроге
Парад Победы состоялся в Новочеркасске
Врачи не смогли спасти еще трех зараженных коронавирусом
Жители Ростовской области станут платить больше за услуги ЖКХ с 1 июля
Дончан предупредили о чрезвычайной пожароопасности
Воспитанник ростовского СКА вернулся в родной клуб
В Ростове после ремонта вновь открылся мост на Зоологической
Несколько ростовских улиц останутся без холодной воды на целый день
«С доставкой на дом»: в ростовских дворах, где живут ветераны, прошли концерты
В Ростовской области пассажирский автобус попал в аварию: есть раненые
Кокорин, сыгравший против «молодежки» Ростова, похвастался маской из кожи питона
В Ростове неизвестные открыли стрельбу на улице
Звезда Playboy Мария Лиман недовольна результатами теста на коронавирус