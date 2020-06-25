Сбыт наркотиков крупном размете пресекли в Таганроге

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:03:58+03:00

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В Ростовской области задержали троих мужчин по подозрению в сбыте наркотиков.

В гараже у одного из задержанных в Таганроге проводился обыск, в ходе которого были обнаружено 38 грамм неизвестного вещества, а также весы, зип-пакеты и изолента. Правоохранителям удалось установить, что уже сделано 56 закладок. Вещество было отдано на экспертизу, которая установила, что это – наркотическое средство «N-метилэфедрон», массой более 65 грамм, что относится к крупному размеру.

- Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Возбуждено 47 уголовных дел, взяты под стражу три человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU