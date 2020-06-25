Ростовчанин нашел на помойке коробку с порохом и устроил взрыв
ЧП произошло на улице Профинтерна
По факту случившегося начали проверкуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Житель донской столицы серьезно поплатился за свое любопытство. Как рассказал источник в правоохранительных органах региона, житель дома, расположенного улице на Профинтерна, нашел на свалке коробку с порохом. Неделю он хранил находку дома.
Когда порох высох, мужчина решил провести эксперимент. Ему стало любопытно, что будет, если порох поджечь.
Он высыпал его в ванну и чиркнул спичкой. В результате произошел небольшой взрыв, из-за которого в квартире выбило окно. Любознательный мужчина остался жив. По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU