Ростовчанин нашел на помойке коробку с порохом и устроил взрыв

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:45:17+03:00

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Житель донской столицы серьезно поплатился за свое любопытство. Как рассказал источник в правоохранительных органах региона, житель дома, расположенного улице на Профинтерна, нашел на свалке коробку с порохом. Неделю он хранил находку дома.

Когда порох высох, мужчина решил провести эксперимент. Ему стало любопытно, что будет, если порох поджечь.

Он высыпал его в ванну и чиркнул спичкой. В результате произошел небольшой взрыв, из-за которого в квартире выбило окно. Любознательный мужчина остался жив. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU