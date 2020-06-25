Житель Ростовской области заявил о краже телят
В отдел районной полиции пришел местный житель и рассказал, что кто-то украл его телят. По словам дончанина, животные находились в хозяйственной постройке и пропали. Инцидент произошел в Зимовниковском районе Дона.
Стражи порядка начали поиски преступников. В итоге отыскали двух местных жителей, которые отпираться не стали. 29-летние мужчины рассказали, что катались на машине, увидели животных, которых никто не охранял, и отвезли их к себе на работу, где и оставили.
Оказалось, что мужчины уже были судимы за кражу и грабежи, а теперь к ним добавится еще одна уголовная статья.
- Потерпевшему был возмещен ущерб, - сообщили в донском главке. - Решения суда злоумышленники будут дожидаться под подпиской о невыезде.
А вот у ростовчанки знакомая украла 80 тысяч рублей, когда пришла к ней на работу.
ИСТОЧНИК KP.RU