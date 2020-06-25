2020-06-25T18:35:41+03:00
Общество

Житель Ростовской области заявил о краже телят

Животные пропали из хозяйственной постройки
Ольга ГОПАЛО
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Животные пропали из хозяйственной постройкиЖивотные пропали из хозяйственной постройкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В отдел районной полиции пришел местный житель и рассказал, что кто-то украл его телят. По словам дончанина, животные находились в хозяйственной постройке и пропали. Инцидент произошел в Зимовниковском районе Дона.

Стражи порядка начали поиски преступников. В итоге отыскали двух местных жителей, которые отпираться не стали. 29-летние мужчины рассказали, что катались на машине, увидели животных, которых никто не охранял, и отвезли их к себе на работу, где и оставили.

Оказалось, что мужчины уже были судимы за кражу и грабежи, а теперь к ним добавится еще одна уголовная статья.

- Потерпевшему был возмещен ущерб, - сообщили в донском главке. - Решения суда злоумышленники будут дожидаться под подпиской о невыезде.

А вот у ростовчанки знакомая украла 80 тысяч рублей, когда пришла к ней на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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