2020-06-25T18:33:39+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону гость украл телефон у гостеприимного хозяина

Он стащил гаджет, пока тот уснул
Ольга ГОПАЛО
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Мобильник приглянулся гостю.Мобильник приглянулся гостю.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Думал ли житель Ростова-на-Дону о том, что когда проснется, не обнаружит телефон на привычном месте. Однако так и произошло - гаджета рядом не было, как и гостя, который пришел к нему накануне. Тогда владелец мобильника пришел писать заявление в полицию.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, злоумышленником оказался 38-летний мужчина. Он уже побывал за решеткой за то, что взял чужое. Теперь ему светит новый срок. В отношении неблагодарного гостя возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Санкции данной статьи предусматривают до двух лет лишения свободы, однако все может закончиться и условным сроком.

Правда, не сообщается, что воришка сделал с телефоном, и вернул ли он гаджет хозяину.

Напомним, жительница Краснодарского края украла у ростовчанки деньги, когда пришла к ней на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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