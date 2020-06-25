В Ростове-на-Дону гость украл телефон у гостеприимного хозяина
Думал ли житель Ростова-на-Дону о том, что когда проснется, не обнаружит телефон на привычном месте. Однако так и произошло - гаджета рядом не было, как и гостя, который пришел к нему накануне. Тогда владелец мобильника пришел писать заявление в полицию.
Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, злоумышленником оказался 38-летний мужчина. Он уже побывал за решеткой за то, что взял чужое. Теперь ему светит новый срок. В отношении неблагодарного гостя возбудили уголовное дело по статье «Кража».
Санкции данной статьи предусматривают до двух лет лишения свободы, однако все может закончиться и условным сроком.
Правда, не сообщается, что воришка сделал с телефоном, и вернул ли он гаджет хозяину.
Напомним, жительница Краснодарского края украла у ростовчанки деньги, когда пришла к ней на работу.
ИСТОЧНИК KP.RU