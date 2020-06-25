2020-06-25T19:54:05+03:00
Происшествия

В Ростове злоумышленники ограбили пенсионеров на 4 миллиона рублей

Подозреваемые "работали" посредством телефонных звонков
Виктория Никитина
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В Ростове злоумышленники обчистили пенсионеров на 4 миллиона рублейВ Ростове злоумышленники обчистили пенсионеров на 4 миллиона рублейФото: "КП" Архив
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В Ростове задержали двух местных жителей, подозреваемых в совершении ряда мошеничеств.

В ходе следствия стало известно, что злоумышленники звонили пожилым людям и сообщали о том, что их родственники совершили преступление или стали виновниками ДТП. Пенсионерам предлагалось передать злоумышленникам определенные суммы денег во избежание неприятных последствий. Таким образом от доверчивых старичков мошенники с февраля по сей день смогли получить порядка четырех миллионов рублей.

Свидетели одного из происшествий сообщили в полицию о том, что в Ворошиловском районе злоумышленники по телефону пытаются обмануть пенсионерку. Ей сообщили о том, что ее сын совершил преступление и чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, ей необходимо передать приехавшему курьеру 200 тысяч рублей. Именно в этот момент оперативникам и удалось задержать одного из подозреваемых. Второго фигуранта задержали позднее в другом районе города.

Молодые люди отрицать своей вины не стали и сообщили, что две третьих преступного дохода соучастники передавали организатору криминальной схемы, остальные денежные средства присваивали. Есть вероятность, что задержанные причастны еще к ряду аналогичных правонарушений.

- На данный момент в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование и розыск организатора противоправной деятельности продолжаются, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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