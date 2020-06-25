Ростовчане устроили купание в одном из центральных городских фонтанов

25 Июнь 2020 2020-06-25T22:26:49+03:00

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В донской столице местные жители решили использовать фонтаны в качестве бассейна.

Жаркая погода и закрытый доступ к водоемам из-за коронавируса заставили ростовчан пойти на крайние меры. Горожане решили, что раз нельзя купаться в реках и озерах, значит можно в фонтанах. Главным "бассейном" для жителей донской столицы стал фонтан у парка Революции. Освежиться в чаше фонтана решили несколько детей и взрослая женщина. Проходящие мимо горожане сфотографировали происходящее и выложили снимки в одном из городских пабликов соцсети.

- Когда дети лезут в чашу фонтана еще можно понять. Но когда взрослая женщина решила вспомнить детство, то это выглядит так себе, - написал автор поста.

«Ой, если бы там была девушка молодая, то ты бы по-другому разговаривал. Это коронавирус довел», - прозвучало в комментариях.

Многие пользователи в комментариях попросили автора публикации не лезть не в свое дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU