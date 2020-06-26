«Ростелеком» построит умное освещение в четырех городах Ростовской области

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:45:46+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ростелеком» развернет системы энергоэффективного освещения с использованием цифрового управления в четырех городах Ростовской области – Аксае, Волгодонске, Каменск-Шахтинске и Красном Сулине. Технические специалисты проведут замену существующих уличных светильников на новые светодиодные, установят новые приборы учета и объединят их с автоматизированной системой управления наружным освещением (АСУНО). Система позволит автоматически включать и выключать уличные фонари, а также отслеживать все неисправности в сети и оперативно сообщать о них диспетчерам. Все проекты будут реализованы за счет инвестиций «Ростелекома» и позволят муниципалитетам сократить энергопотребление более чем на 60%, при повышении эффективности освещения.

Самый масштабный по объему работ – энергосервисный контракт в Волгодонске. В городе планируется заменить почти 8 000 ламп уличного освещения на новые. Специалисты «Ростелекома» приступят к работам по переустановке уже в конце июня. Завершить работы национальный цифровой провайдер рассчитывает к концу 2020 года.

В Аксае в настоящее время уже завершен этап обследования улично-дорожной сети, и сотрудники компании приступили к замене имеющихся светильников на энергосберегающие. Всего в городе будет переустановлено более 2 600 источников света.

В Красном Сулине национальный провайдер поменяет 2 500 светильников. В Каменске-Шахтинском технические специалисты обновят более 4 000 уличных ламп. По контракту срок выполнения работ был запланирован на полгода, однако «Ростелеком» планирует сдать проекты раньше.

- Система умного освещения уже показала конкретные результаты в городах Ростовской области и России в целом. Сэкономленные на энергопотреблении средства муниципалитеты направляют на развитие других актуальных сфер городской жизни. Жители с радостью отмечают адаптивность освещения под капризы погоды: в несколько кликов городские службы могут сделать свет ярче или, например, включить его раньше. Кроме того, наши специалисты устанавливают специальные шкафы управления, которые оснащены контроллерами, подключенными к серверу для сбора данных с помощью мобильной связи. Поэтому система сделала более комфортной саму работу специалистов-энергетиков: автоматизированное оборудование позволяет решать многие задачи с помощью мобильных устройств, например, смартфонов, – рассказал Сергей Мордасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

Первым городом Ростовской области, в котором «Ростелеком» установил умное освещение, стал Азов.

- Конечно, мы как представители муниципалитета, несем ответственность за качество жизни в городе. В лице “Ростелекома” мы видим ответственного партнера, гарантирующего качественный результат. Такие проекты, как модернизация уличного освещения, ощущают, в первую очередь, сами жители территорий: города оживают и становятся безопаснее, – добавил Павел Грузинов, глава администрации Красносулинского городского поселения.

«Ростелеком» дает гарантию качественной работы и технической поддержки оборудования на протяжении всего срока его использования. Реализация проектов энергоэффективного освещения позволит начать процесс цифровой трансформации муниципалитетов и создание «умных городов».

ИСТОЧНИК KP.RU