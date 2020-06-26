У работников молочного завода под Ростовом нашли коронавирус
Двое сотрудников молочного завода, расположенного в селе Чалтырь недалеко от Ростова-на-Дону, сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.
Он отметил, что работники трудятся в различных цехах. При этом и сами тесты ими тоже были сданы не в один день, а в разные - 23 и 24 июня, соответственно.
В ходе последовавшего расследования было установлено, что оба зараженных с конца мая не находятся на своих рабочих местах, поэтому их статус не мог повлиять на продукцию молочного завода.
- Пока связывать эти случаи заражения непосредственно с предприятием нет никаких оснований. Расследование только начато, мы все выясним, - отметил Евгений Ковалев.
Ранее стало известно, что ФК «Ростов» готовится провести ближайший матч российского первенства против тульского «Арсенала» своим основным составом.
27 июня в матче примут участие футболисты с отрицательными тестами на COVID-19. Об этом тоже сообщил главный санврач донского региона Евгений Ковалев.
ИСТОЧНИК KP.RU