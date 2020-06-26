2020-06-26T14:17:15+03:00
Коронавирус Covid-19

У работников молочного завода под Ростовом нашли коронавирус

Начато расследование, заявил главный санврач региона
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Двое сотрудников молзавода в Мясниковском районе сдали положительные ковидные тесты.Двое сотрудников молзавода в Мясниковском районе сдали положительные ковидные тесты.Фото: Артем ЛЕНЦ
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Двое сотрудников молочного завода, расположенного в селе Чалтырь недалеко от Ростова-на-Дону, сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

Он отметил, что работники трудятся в различных цехах. При этом и сами тесты ими тоже были сданы не в один день, а в разные - 23 и 24 июня, соответственно.

В ходе последовавшего расследования было установлено, что оба зараженных с конца мая не находятся на своих рабочих местах, поэтому их статус не мог повлиять на продукцию молочного завода.

- Пока связывать эти случаи заражения непосредственно с предприятием нет никаких оснований. Расследование только начато, мы все выясним, - отметил Евгений Ковалев.

Ранее стало известно, что ФК «Ростов» готовится провести ближайший матч российского первенства против тульского «Арсенала» своим основным составом.

27 июня в матче примут участие футболисты с отрицательными тестами на COVID-19. Об этом тоже сообщил главный санврач донского региона Евгений Ковалев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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