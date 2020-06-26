Школьников на поле заменят профессионалы: «Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

ФК «Ростов» готовится провести ближайший матч российского первенства против тульского «Арсенала» своим основным составом. В игре, которая запланирована на 27 июня, примут участие футболисты с отрицательными тестами на коронавирус. Об этом сообщил главный санитарный врач по Ростовской области Евгений Ковалев.

Напомним, что 17 июня стало известно о том, что все игроки донского клуба вместе с представителями тренерского штаба отправились на двухнедельный карантин из-за того, что у шести футболистов основного состава был диагностирован коронавирус.

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, перед матчем 23-го тура с «Сочи» опасную инфекцию подхватили популярные игроки «Ростова» из основного состава.

В их числе оказались Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов и Арсений Логашов.

Ростовчане попытались было договориться с представителями сочинского клуба о переносе игры, но этого им сделать не удалось, поскольку южане заняли принципиальную позицию и категорически настаивали на проведении матча.

Что было потом, знает вся страна. «Желто-синие» выставили 17-летних пацанов, воспитанников клуба, против взрослых мужиков, которые наколотили школьникам 10 мячей. Но это было потом. Все мы помним, что ребята из Ростова сами начали с гола.

А голкипер Денис Попов и вовсе побил рекорд Премьер-лиги, сделав 15 сейвов. После этого о талантливой донской молодежи заговорили повсеместно, и не только в России.

И тем не менее, три очка «Ростов» потерял. Для клуба, борющегося за попадание в Лигу чемпионов, это стало болезненным ударом по турнирным амбициям. Острый вопрос стоял и в том, как будет выглядеть ростовская команда в следующем матче?

Еще одно поражение, на сей раз от туляков, выглядело бы неминуемым при молодежном составе дончан. Но теперь фиаско, кажется, удастся избежать.

Матч «Ростов» — «Арсенал» состоится в ближайшую субботу на «Ростов Арене». Игра начнется в 20:00 мск.

Кто рассказали в пресс-службе донской команды, привычных билетов в продаже не будет. На стадион смогут попасть владельцы сезонных абонементов ФК «Ростов», которые получили СМС от клуба. В качестве исключения на трибуны смогут попасть обладатели пригласительных абонементов, а также владельцы абонементов для детей (до 14 лет) и граждан старше 65 лет. вход на арену возможен только в перчатках и маске либо респираторе. На входе будет осуществляется температурный контроль.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Стало известно, что положительный результат экспресс-теста на коронавирус получил гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов. По его словам, характерных симптомов заболевания у него нет и чувствует он себя себя нормально.

Гендиректор клуба уже сдал новый тест. О его результатах пока не известно. Тестирование прошла и команда. У футболистов из Тулы ковид обнаружен не был.

Отметим, что Дмитрий Балашов присутствовал на матче со «Спартаком». Сообщается, что он соблюдал медрегламент, на матче был в маске, в перчатках.

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