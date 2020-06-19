0:1!: ростовские "школьники" открыли счет в матче с "Сочи"

Ростовская молодежка открыла счет в матче с "Сочи". Первый гол забил 16-летний Роман Романов.

Мяч залетел в ворота сочинцев на первой минуте матча. Первая же атака привела ко взятию ворот. Сначала мяч профессионально принял капитан команды на левом краю чужой штрафной.

После этого он максимально быстро покатил мяч к линии на Романова, а Роман мощно пробил в ближнюю "шестерку", поразив ворота Сослана Джанаева!

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Самому младшему футболисту - 16 лет, а самому старшему - 19.

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