2020-06-19T21:12:51+03:00
Спорт

0:1!: ростовские "школьники" открыли счет в матче с "Сочи"

Забитый мяч своей команде принес Роман Романов
Виктория Никитина
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Ростовчане открыли счет в матче с "Сочи". Фото: ФК "Ростов"Ростовчане открыли счет в матче с "Сочи". Фото: ФК "Ростов"
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Ростовская молодежка открыла счет в матче с "Сочи". Первый гол забил 16-летний Роман Романов.

Мяч залетел в ворота сочинцев на первой минуте матча. Первая же атака привела ко взятию ворот. Сначала мяч профессионально принял капитан команды на левом краю чужой штрафной.

После этого он максимально быстро покатил мяч к линии на Романова, а Роман мощно пробил в ближнюю "шестерку", поразив ворота Сослана Джанаева!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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