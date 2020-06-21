2020-06-21T16:23:23+03:00
Спорт

Старая гвардия: на игру с "Арсеналом" "Ростов" поставит основной состав

К началу игры игроков донского клуба снимут с карантина
Дадаян Давид
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Игроки ФК "Ростов". Фото: соц. сетиИгроки ФК "Ростов". Фото: соц. сети
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Стало известно, что на матч против «Арсенала» выйдут игроки основного состава ФК «Ростов». Игра состоится 27 июня в донской столице, как и планировалось. Соответствующую информацию дает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственный источник.

По имеющимся данным, карантин, который должен длиться не менее двух недель, заканчивается именно в день матча. Игроки выйдут из него как раз 27 июня. Футболистов и тренеров изолировали 13 июня.

Как выяснилось, «нулевым» или первым зараженным «ковидом» стал полузащитник «желто-синих» Хорен Байрамян. Положительные тесты обнаружили еще у пятерых игроков клуба, но характерные симптомы были только у Байрамяна.

Важно отметить, что все время до матча футболисты не смогут тренироваться. На поле им придется выйти сразу после двух недель вынужденного отдыха.

Напомним, 19 июня состоялся один из самых интересных матчей за всю истории Российской Премьер-лиги. 17-летние игроки «Ростова», вынужденно вышедшие на поле вместо «старших», показали достойный футбол, хоть и проиграли со счетом 10:1. Игроки «Сочи» активно пользовались преимуществом и «заколачивали» в ворота дончан все новые и новые мячи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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